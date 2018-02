Obvinění se dá lehce vyrobit, tvrdí Čunek. Do vlády by šel i s Babišem

KDU-ČSL by měla jednat o vstupu do vlády bez ohledu na trestní stíhání Andreje Babiše (ANO). V Interview ČT24 to uvedl hejtman Zlínského kraje, senátor a bývalý předseda lidovců Jiří Čunek. Dále prohlásil, že policejní žádost o Babišovo vydání před podzimními volbami má politické pozadí a měla ovlivnit volební výsledky. Proti podobným výrokům samotného Babiše se již dříve ohradili státní zástupci i policie.