Hlasy voličů mají v různých krajích odlišnou váhu. Část poslanců to chce změnit

Takový postup se ale senátorovi Vystrčilovi nezamlouvá. „Pokud ústavní soud dá stížnosti za pravdu, znamenalo by to, že čtvery nebo patery volby byly v rozporu s ústavou,“ upozornil v Událostech komentářích senátor za ODS.

Někteří politici proto chtějí upravit velikost volebních obvodů a taky snížit procentuální hranici, kterou musejí překonat koalice při vstupu do sněmovny. „Už jsme v minulosti dokonce podali ústavní stížnost, která byla spojená na neplatnost voleb, právě proto, že dochází k disproporci,“ doplňuje předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Tímto způsobem v minulých volbách připadlo vítězi voleb patnáct mandátů, které by podle zásad poměrného systému měly připadnout malým stranám na pomezí pěti a šesti procent,“ dodal Polčák.

„Dochází ke kombinaci několika faktorů, které způsobují ve výsledku to, že se mandáty přerozdělí v zásadě jinak, než jaká je vůle voličů,“ uvedl europoslanec Stanislav Polčák (STAN).

V pondělí se nad možným porušením ústavního principu rovného volebního práva debatovalo i v senátu. Jednání iniciovala skupina zákonodárců, která se koncem loňského roku obrátila na Ústavní soud. Tvrdí, že nynější pravidla nejsou v souladu s principem poměrného zastoupení. Někteří politici upozorňovali na to, že zatímco v posledních volbách k zisku mandátu hnutí ANO potřebovalo přes devatenáct tisíc hlasů, Starostové už více než třiačtyřicet tisíc.

První úvaha: Nerozdělovat křesla podle krajů

Část politiků z obou parlamentních komor proto navrhuje současný počet čtrnácti obvodů odpovídající čtrnácti krajům snížit. Zastání mají i u některých odborníků. „Je dobré diskutovat, jestli mají být volební kraje nastaveny podle územních samospráv, protože nejsou skutečně stejně velké, a jedna z možností by byla, že by celá Česká republika byla jeden volební kraj,“ uvedl odborník na ústavní právo z pražské Univerzity Karlovy Aleš Gerloch. Podobný model znají voliči z volby prezidenta.

Změny volebního zákona jsou sice na papíře připravené, sehnat pro ně dostatečnou podporu v parlamentu ale nemusí být jednoduché. „Protiústavní systém v tom neshledávám, zkrátka je to kombinace nového volebního obvodu a dhotnovy metody, která přeje vítězi,“ dodal Vondráček (ANO).

„Myslím si, že by možná bylo dobré mít kraje větší, na druhé straně je tam problém s tím, že v tom případě by se mohlo stát, že některé kraje by své zastoupení ve sněmovně neměly,“ uvedl senátor za ODS Miloš Vystrčil.