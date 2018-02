Církev pod vedením Duky „hnědne“, varuje dopis skupiny katolíků. Míří k papeži

„Dopis v tuto chvíli, aniž by byl veřejný, podepsalo sto laiků a byl poštou odeslán do Vatikánu. Máme také podporu některých kněží,“ řekl v pondělí jeden ze signatářů vatikánského listu Jan Bierhanzl.

Česko má nicméně s překročením pětasedmdesátileté služební hranice nedávnou zkušenost. Demisi Vatikán nepřijal v případě Dukova předchůdce Miloslava Vlka, jemuž papež Benedikt XVI. mandát v roce 2007 o dva roky prodloužil. Podle Bierhanzla není ani tak důležité, kdo by mohl být Dukovým nástupcem, jako to, aby jeho funkci převzal někdo jiný.

Výzva části tuzemských věřících se nicméně v důsledku může ukázat jako formální, protože Duka podle všeho o další dlouhodobé setrvání v čele českých katolíků nestojí. „O žádné prodloužení žádat nebudu,“ prohlásil v předvánočním rozhovoru pro ČT24. „Na druhé straně bych lhal, že mohu říct papežovi, já už to úplně odmítám. A pak musím kroky doopravdy zvážit. Klidně mohu říci, že už žádné dlouhodobé akce neplánuji.“

Kritika za gratulaci Okamurovi

Kardinál Dominik Duka občas sklízí kritiku zejména od mladších věřících za některé své názory či za (podle nich příliš velký) příklon k některým politickým představitelům. Dlouhodobě dobré vztahy udržuje s prezidentem Milošem Zemanem, před dvěma lety od něj převzal nejvyšší státní vyznamenání – Řád Bílého lva – a nedávno mu jako jeden z mála představitelů české katolické církve blahopřál ke znovuzvolení.

K výsledku ve sněmovních volbách gratuloval i šéfovi SPD Tomio Okamurovi. „Jsem přesvědčen, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v této zemi i řada dalších témat,“ uvedl tehdy v dopise. A na následnou kritiku reagoval v Českém rozhlasu, kdy řekl, že si za svým vyjádřením stojí: „Budu si za nimi stát až do hrobu, protože vím, co říkám. Neříkám, že máme stejný názor jak zabezpečit naši společnost, ale máme starost.“

Některým věřícím vadila mše za představitele státu, kterou Duka sloužil v listopadu 2015 v Lánech. Několik desítek lidí následně v otevřeném dopise kritizovalo údajné symbolické spojování katolické církve s prezidentským úřadem a Dukovo vystoupení označovali za politické gesto či kalkul. Pražské arcibiskupství takovou kritiku odmítlo.

Kardinála rovněž kritizují i gay a lesbické komunity, podle nich jejich příslušníky Duka považuje za hrozbu katolické církvi; veřejně to však nikdy neprohlásil. Jiní kritizují jeho slova o tom, že uprchlíci by měli najít odvahu vrátit se do zemí svého původu. Pochopení nenachází ani u kapacity tuzemské teologie, kněze Tomáše Halíka.