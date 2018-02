Doktorandům porostou stipendia. Už letos si polepší o několik tisíc

Ministerstvo školství podle Plagy navýšilo příspěvek o padesát procent. Resort peníze posílá přímo jednotlivým vysokým školám. O konkrétním použití příspěvku tak rozhodnou akademické senáty škol.

Plaga zdůraznil, že částka 11 250 Kč je pouze příspěvek: „Není to celá částka, kterou by měl doktorand v rámci studia dostat. Považujeme to ale za nutný signál, protože pokud Česká republika v minulých letech investovala desítky miliard do vědecké infrastruktury, bez kvalitních lidských zdrojů to nepůjde.“

Vysokým školám proto ministr vzkázal, aby i ony aktivizovaly svoje dodatečné zdroje a poslaly je doktorandům. Státní rozpočet vyjde navýšení na 400 milionů korun. Peníze jsou součástí tří miliard korun, o které byl pro rok 2018 navýšen rozpočet pro vysoké školy.