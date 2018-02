Dezinformátoři i SPD chtějí czexit, nic by se prý nestalo. Výrazně zchudneme, kroutí hlavou ekonomové

Jiří Kobza také v rozhovoru pro Český rozhlas (ČRo) 1. února prohlásil, že ve srovnání vývoje od roku 2004 do roku 2017 se většina makroekonomických údajů v podstatě nezměnila. „Průměrný plat měřeno v kupní paritě je také zhruba stejný,“ řekl také poslanec SPD. Ekonom Komerční banky Marek Dřímal něco takového odmítá: „To není pravda. Podle údajů, které jsou tři roky staré, průměrný plat vzrostl právě v paritě kupní síly o více než 50 procent v porovnání s rokem vstupu Česka do Evropské unie.“

Krátce po rozhovoru v ČRo napsal Kobza na sociální síti, že v případě opuštění Unie se nic moc nestane, a bude totéž, co před rokem 2002. „Obávám se spíš, aby nás případné vystoupení z Evropské unie nedovedlo někam do roku 1987,“ míní Lukáš Kovanda. A Kobza také mimo jiné napsal na svém účtu, že „budeme moci sami řídit export“, o čemž prý má poměrně jasnou představu.

David Marek ale podotýká v reakci, že řídit export je něco podobného, jako řídit zeměkouli. „Export si řídí firmy samy. Samy si hledají obchodní partnery a domlouvají obchodní smlouvy. Řízení exportu je možná nějaký myšlenkový návrat k centrálně plánované ekonomice socialismu, ale v tržní ekonomice se řízení exportu řídit nedá,“ zdůraznil. A Kovanda dodává, že současný exportní úspěch Česka se přímo odvíjí od členství v EU.

Odliv investorů rovná se zchudnutí nejširších vrstev populace

Skoro 84 procent českého exportu míří do zemí osmadvacítky, a to bez celní zátěže. Případným vystoupením z EU by firmy o tuto výhodu přišly a další vývoj se nedá odhadnout. „Při vystoupení z Evropské unie by clo bylo kolem tří procent. To je podle mého názoru zanedbatelná věc,“ prohlásil místopředseda SPD Radim Fiala v Interview ČT24. Ekonom Kovanda ale tříprocentní hodnotu považuje za „hausnumero vycucané z prstu“, protože nikdo nemůže vědět, jak by se k takovému kroku ze strany České republiky Brusel postavil.