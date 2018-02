Realitní makléři mají mít předepsané vzdělání i pojištění. Nový zákon by mohl platit od příštího roku

„Chvíli jsme čekali, jestli se situace na trhu nevyřeší sama. Jenže ona se vyvinula směrem, který podle nás není správný. Naši občané nevěří realitním zprostředkovatelům, často s nimi mají negativní zkušenosti. Začínají se o sebe starat sami. Ale tím, že jim jde často o velké majetky, tak to také není cesta správným směrem. Hledají volně stažitelné smlouvy na internetu, často končí v rukou překupníků. Pak to končí třeba u soudu.“

Nový zákon by měl stanovit, co realitní makléř nesmí. „Nemůže poskytovat právní služby. Neměl by samozřejmě zajišťovat finanční služby. To znamená, že nikdy by neměli lidé svěřovat peníze konkrétnímu realitnímu agentovi, ale měli by například zálohu dát třeba právníkovi, bance, nebo notářské kanceláři,“ uvedla Dostálová

Realitní makléři mají mít vzdělání i pojištění

Své připomínky k zákonu bude ministyrně příští týden projednávat s Asociací realitních kanceláří. Té třeba vadí výše pojištění plánovaná až na šest milionů korun.

„Má se pojišťovat odpovědnost za škody vyplývající z činnosti. Podle našich zkušeností, kdy naši členové v Asociaci jsou povinně pojištěni už dvacet let, tak k takovým škodám nikdy nedošlo,“ řekl tajemník Asociace realitních kanceláří Jan Borůvka.