Co dělat po smrti blízkého? Češi často tápou. Pomoc teď nabízí příručka

Že akutní pomoc na místě často nestačí, vědí i interventi záchranných služeb. Středočeští proto připravili brožuru pro blízké zemřelého, kterou vozí v sanitkách. Často se jim totiž stávalo, že lidé v prvotním šoku nebyli schopni vstřebat informace.

„Když jste ve stresu, nevnímáte, co vám říkají, nebo vnímáte jen omezeně. Takže si to potom ti dotyční nepamatovali,“ vysvětluje motivaci pro sestavení příručky koordinátorka psychosociální intervenční služby ZZS Středočeského kraje Jiřina Fousková.

V brožurce zjistí lidé třeba to, kam se obrátit o pomoc, na co mají nárok i co je potřeba zařídit. Zájem o ni projevily i záchranné služby z jiných krajů, které si ji upraví pro svoje potřeby.