Mladík skončil za napadení těhotné expřítelkyně ve vazbě. Hrozí mu až pět let vězení

Okresní soud v Plzni poslal do vazby jednadvacetiletého muže, který ve čtvrtek fyzicky napadl svou těhotnou expřítelkyni. Incident se stal na střední škole v Plzni, kam za ní o přestávce přišel. Osmnáctiletou dívku odvezla po útoku sanitka do fakultní nemocnice na pozorování. Policie muže stíhá za ublížení na zdraví, výtržnictví a krádež. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí až 5 let vězení.