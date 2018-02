Část sjezdu ČSSD zřejmě bude uzavřená veřejnosti i novinářům

Naopak u slov zhruba tří desítek uchazečů o funkce místopředsedů by chyběli. „My chceme primárně řešit sami sebe. Ale jak to znám, jak to vždycky chodí, tak novináři ty informace stejně mít budou,“ řekl.

Až sjezd probere tyto záležitosti, měl by se přerušit pravděpodobně do května, uvedl Chovanec. Po třech měsících by mohl sjezd jednat například o stanovách, případně o finálním rozhodnutí o vstupu do vlády podle stavu vyjednávání. „Mohl by také zvolit jednoho místopředsedu, pokud se to (příští týden) nezdaří, věnovat se stanovám a programu pro lidi,“ doplnil Chovanec.

V Praze se v sobotu sešlo širší vedení ČSSD, které má za úkol vyřídit některé poslední formality před sjezdem. Na jednání přesto panuje podle informací přítomných novinářům poměrně vyhrocená atmosféra. Návrhy předsednictva projedná ještě během soboty ústřední výbor.