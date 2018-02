Babišovo neomezené sestavování vlády? Podle kritiků prezident rezignoval na vytvoření fungující koalice

Předseda hnutí SPD Tomio Okamura ostatně potvrzuje, že by s Babišovým hnutím spolupracoval : „Premiér Babiš nemá jediný důvod otálet, protože 101 už tady má dnes. Záleží jen na hnutí ANO, s kým bude chtít spolupracovat na prosazování politického programu.“

Naopak z řad komunistů zaznívají smířlivá slova: „Dostal dostatek prostoru na to, aby vyjednával všechno, co bude podle jeho soudu nejlepší pro Českou republiku,“ konstatoval šéf poslaneckého klubu Pavel Kováčik (KSČM).

Přesto se právě zástupci obou zmíněných hnutí zatím schází nejčastěji a jejich expertní týmy spolu rozebírají programové průsečíky. Nejčastěji se mluví o obecném referendu. Schůzky budou pokračovat příští týden a SPD na ně půjde s požadavkem, že chce znát časový harmonogram toho, jak by se jejich programové body mohly dostat do Poslanecké sněmovny.

V jednáních ale pokračují také další strany: příští týden se sejdou zástupci lidovců s ODS nebo hnutí STAN. „Ta jednání se od voleb nevedou příliš intenzivně. Myslím si, že je potřeba, aby jednalo nejen hnutí ANO, ale aby se bavily i další politické strany mezi sebou,“ uvedl 1. místopředseda lidovců Marian Jurečka.

Podle sociálních demokratů by druhá vláda Andreje Babiše mohla získat důvěru nejpozději v květnu. „Já si myslím, že by to skoro zavánělo ústavním pučem, kdybychom tady měli vládu bez důvěry dlouhé měsíce nebo roky,“ varuje šéf poslaneckého klubu Jan Chvojka (ČSSD).

Právě o sociálních demokratech se dlouhodobě spekuluje jako o možném koaličním partnerovi. ANO ale s vyjednáváním čeká až na sjezd ČSSD, který zvolí nové vedení strany.