Místní volby bez kandidátů? Podle starostů to hrozí kvůli majetkovým přiznáním

Je tomu něco přes rok, kdy Poslaneckou sněmovnou otřásal zákon přezdívaný „lex Babiš“ kvůli dopadu na majetek ministrů, tehdy jmenovitě Andreje Babiše ještě v roli ministra financí. I když nakonec zákon prošel díky velmi široké podpoře poslanců z různých stran proti vůli ANO, nyní se reprezentanti většiny stran ozývají kvůli témuž zákonu, ale docela jiným ustanovením než ta, která loni Babiše odřízla od Agrofertu.

Kvůli požadavku na majetková přiznání politiků včetně těch z nejnižších pater hrozí podle Sdružení místních samospráv vylidnění radnic. Již nyní někteří starostové či jejich zástupci rezignovali. To ostatně uznávají i někteří zástupci vládního hnutí ANO.

„Je pravdou, že to nejvíce dopadá na starosty malých obcí. (…) To jsou lidé, kteří to dělají ve svém volném čase. Je třeba zjednat nápravu,“ připustil v Událostech, komentářích brněnský primátor Petr Vokřál (ANO).