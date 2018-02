Pozdější zápis ani povinný rok školky počet odkladů nesnížily. Naopak jich výrazně přibylo

Snížení počtu odkladů si ministerstvo slibovalo i od zavedení povinného posledního roku školky. Děti od pěti let chodí do školky bezplatně. Nově je ale zdarma i nultý ročník na základních školách. Podle Valachové to může být pro rodiče dalším výrazným důvodem, proč dítěti odložit nástup do první třídy.

Samotný termín zápisů v dubnu může mít na nárůstu počtu odkladů i svůj podíl. Při zápisu do 1. třídy se předpokládá, že by už mělo být jasné, zda dítě odklad potřebuje. Školy po rodičích také chtějí, aby povinné posudky z poraden přinesli už k zápisu. Řada rodičů proto jde s dítětem na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny s velkým předstihem, například už na podzim. Děti ale do doby zápisu do první třídy ještě dozrají.

„Rodiče se objednávají prakticky od září, požadavky narůstají od listopadu. Zároveň je zapotřebí brát v úvahu i fakt, že například od vyšetření v podzimních měsících do zahájení školní docházky je prakticky 10 měsíců a často děti udělají právě v těchto měsících obrovský skok ve vývoji,“ sdělila předsedkyně Asociace pedagogicko-psychologických poraden Soňa Baldrmannová.