Lidovci a TOP 09 kritizují, že Zeman už od Babiše nechce 101 podpisů

„Včerejší vyjádření je pro mě dalším překvapením. Všichni si vzpomínáme na 10. leden, kdy prezident řekl, že bude chtít po Andreji Babišovi pro druhý pokus garanci 101 poslanců pro většinovou vládu. Tak je tady zase názorový posun, že už to neplatí a mluví se o většině přítomných poslanců. Tím prezident nepřímo řekl, že on rezignuje na to, aby tady byla pro příští čtyři roky většinová koaliční vláda,“ prohlásil Jurečka.

Na rozdíl od lidovců nechce TOP 09 do vlády s ANO ani bez šéfa hnutí. „Spolupráce není možná. I kdyby Andrej Babiš nebyl premiérem, tak by řídil takovouto vládu z Agrofertu. Hnutí ANO nemůže fungovat bez Andreje Babiše, to jsou spojené nádoby. To, že by Babiš nebyl premiérem, je pro nás pouze kosmetická změna,“ dodal Pospíšil.

Obě strany se shodly na záměru odvolat Tomia Okamuru (SPD) z postu místopředsedy sněmovny, a to za jeho výroky o koncentračním táboře v Letech u Písku. Lidovci a TOP 09 také hodlají spolupracovat v letošních senátních a komunálních volbách.