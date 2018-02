Olympijské festivaly otevřely své brány. V Brně a Ostravě si lidé mohou vyzkoušet disciplíny

Olympijské parky jsou otevřeny denně od 9 do 19 hodin, v pátek a sobotu do 21 hodin, až do 25. února. Lidé zaplatí za vstup padesát korun, děti do 150 centimetrů neplatí. Úvodní den ale mohli navštívit areály zdarma po první dvě hodiny až do jedenácti, kdy proběhl slavnostní ceremoniál k jejich otevření. A na obou místech využily této možnosti stovky zájemců.

Všichni si mohou na místě vyzkoušet desítky sportovních disciplín. K dispozici je běžecký ovál, snowpark, ledová plocha na hokej nebo krasobruslení a také speciální curlingová dráha. „Potřebujete hlavně boty se speciální podrážkou nebo koště,“ přiblížil hráč curlingu Martin Snítil.

Sportovní vybavení je k zapůjčení. „Půjčovna běžek, snowbardů a longboardů je bezplatná, brusle jsou za poplatek,“ uvedla Lucie Trsková z realizačního týmu brněnského Olympijského festivalu. Na každém stanovišti je instruktor, který příchozím poradí.

Lidé tu budou ve spojení přímo se sportovci v Jižní Koreji. Na velkoplošných obrazovkách mohou sledovat přímé přenosy a budou se tam zobrazovat i vzkazy, které pošlou přes sociální sítě. „Zvláštním pojítkem je olympijský chléb Karel,“ představila mluvčí festivalu Martina Kučerová základ občerstvení společný pro české olympioniky i návštěvníky festivalů.