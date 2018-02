Ministr odvolal Němečka z čela ostravské nemocnice. Podle Němečka jde o "politické čistky"

Zdravotnickému deníku Němeček řekl, že zvažuje i právní kroky. Dodal, že do dneška od ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) ani od jiných představitelů úřadu neslyšel žádné vyjádření nespokojenosti se svojí prací. „Jedná se o pokračování politicky motivované čistky,“ uvedl Němeček.

- Krátce před nástupem do ministerské funkce se v médiích objevily informace, že FNO za Němečkova vedení nakoupila některé přístroje za nápadně nevýhodných podmínek, on ale jakékoli pochybení odmítl. Babišem vedené ministerstvo financí podalo v listopadu 2014 kvůli nákupu roboticky řízeného ozařovacího přístroje CyberKnife trestní oznámení. Němeček kvůli tomu o rok později vypovídal jako svědek na policii. Řekl, že nákup přístroje schválilo ministerstvo zdravotnictví a posvětila Topolánkova vláda.

- Během působení ve vládě se Němeček opakovaně dostal do ostrých sporů s tehdejším ministrem financí a místopředsedou kabinetu Andrejem Babišem (ANO). Babiš například Němečka kritizoval za některá rozhodnutí během jeho působení v čele ostravské nemocnice nebo řekl, že nevěří v jeho schopnost rozkrýt netransparentní financování resortu. Němeček se proti kritice tehdy ohradil s tím, že Babiš zdravotnictví nerozumí a také například řekl, že Babišem vlastněná média o něm lžou se záměrem ho poškodit.

Působení v politice: v polovině 90. let byl členem Strany zelených, za niž byl v roce 1994 poprvé zvolen do zastupitelstva Bohumína; v roce 1998 už kandidoval jako člen ČSSD, za kterou v letech 2006 až 2010 působil jako radní, v zastupitelstvu skončil v roce 2014; mezi roky 2012 a 2014 byl také zastupitelem Moravskoslezského kraje; od dubna 2013 byl stínovým ministrem zdravotnictví; v lednu 2014 byl jmenován ministrem zdravotnictví ve vládě Bohuslava Sobotky, skončil v listopadu 2016

Předseda KDU-ČSL a Němečkův bývalý kolega z koaliční vlády Pavel Bělobrádek sdělil, že ministr může odvolat ředitele fakultní nemocnice kdykoliv. „Ovšem při rekordním zisku FN to opravdu vypadá spíše na osobní mstu, protože se Andrej Babiš svojí nenávistí k němu nikdy netajil,“ dodal.

V následujících měsících podle Štěpanyové zahájí ministerstvo kontrolu zaměřenou na hospodaření a finanční operace nemocnice. „Novému vedení doporučí zadání externího auditu,“ doplnila.

Babiš: Vojtěch ví, co dělá

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) podle premiéra v demisi a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše ví, co dělá, když dv pátek odvolal ředitele ostravské nemocnice. „Adam Vojtěch má moji důvěru, že dělá jako ministr správné kroky. Zadal audit, který ukázal, že za Němečkovy doby se na ministerstvu utrácely peníze bez faktur a plnění,“ připomněl Babiš nedávno publikované závěry auditu, který odhalil chyby v mediálním odboru ministerstva z dob Němečkova vedení.

Premiér dále uvedl, že Němečkovy postupy kritizoval už v době minulé vlády. „Pořád chtěl víc peněz do resortu a neuměl říct, na co je hodlá použít, neměl přehledy výdajů, sliboval navýšení platů lékařům a sestrám a ani to pořádně nesplnil. Dokonce jsem ještě jako ministr financí dával trestní oznámení na nákup kybernetického nože, když byl ještě ředitelem nemocnice v Ostravě,“ dodal Babiš.

Němeček byl ministrem zdravotnictví do listopadu 2016, nahradil ho stranický kolega Miloslav Ludvík, který před nástupem byl a nyní opět je ředitelem Fakultní nemocnice v Motole. Němeček měl spory s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) ještě v době, kdy Babiš působil jako ministr financí.