Babiš: Zeman mi dal na sestavení druhé vlády neomezený čas, na 101 podpisech už netrvá

Podle něj ANO nikdy nebude souhlasit s referendem o vystoupení z EU a NATO. „Protože my si naopak myslíme, že v EU můžeme sehrát podstatně důležitější roli než v minulosti. A určitě budeme bojovat za to, aby měla Evropská rada podstatně větší vliv než Evropská komise,“ zdůraznil.

Babiš také mírnil nadšení SPD nad tím, že ANO souhlasí se schválením obecného referenda. „Včera možná byl takový pocit, že pan Okamura byl strašně nadšený z našeho jednání . Já tomu rozumím, ale určitě nějaké referendum o czexitu pro nás absolutně nepřichází do úvahy, to je no-go,“ upozornil.

„Jednáme s KSČM a SPD, nic jiného nám nezbývá“

Babiš také řekl, že ANO vyjednává o nové vládě se stranami, které jsou k jednání ochotné. „To je zatím jen KSČM a SPD, kde vyjednáváme o programu. A čekáme na sjezd ČSSD, abychom se dozvěděli, kdo ji bude reprezentovat,“ uvedl v Událostech, komentářích.

Někteří členové i kandidáti na předsedu ČSSD totiž účast ve vládě připouštějí. Jasno by o novém vedení sociální demokracie mělo být 18. února – právě proto stanovil Babiš jednání se Zemanem na tento den.

Ostatní strany si podle Babiše stanovily pro jednání takové podmínky, že debata o účasti ve vládě s nimi možná není. „ODS řekla, že si to jejich voliči nepřejí, ostatní to podmiňují tím, že já tam nebudu. Ale hnutí ANO jasně řeklo, že bez Babiše ve vládě nebudeme. Takže co nám jiného zbývá než vyjednávat o programu s KSČM a SPD. Čistě o programu, nikdy nebyla řeč o tom, že by byli ve vládě, že by nám mluvili do sestavení vlády,“ dodal premiér v demisi.