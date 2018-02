Dva muži dostali za loupežné přepadení v Horusicích 12 a 17 let

12 let vězení dostal maďarský občan Róbert Simon, Ukrajince Ivana Ivanovského soud potrestal 17 lety. Jeden z obhájců už potvrdil, že podá odvolání. Obhájci žádali pro své klienty trest v rozmezí od pěti do 12 let s odkazem na to, že se obžalovaní podíleli jen na loupeži. Odvolat se ale chce i státní zástupkyně, která pro obžalované naopak navrhovala tresty ve výši 20 až 30 let.

„Jsme limitováni tím, že se nám nepodařilo zajistit všech pět pachatelů. Z toho plyne i nejistota, zda tito dva obžalovaní se podíleli na vraždě. Jak to ve skutečnosti na místě vypadalo, lze sestavit jen na základě střípků výpovědi obžalovaných i svědků,“ řekl k rozsudku soudce Petr Černý.

Podle závěru táborského soudu mají usmrcení dvou lidí na svědomí především dva muži, které policisté nedopadli. Z Ukrajiny podle obžaloby přicestovali speciálně kvůli tomu, aby se na přepadení podíleli. „Byli tam vlastně na špinavou práci,“ uvedl Černý.