Světýlka i vyřazování starých vozů mají zabránit opakování železniční tragédie

Dráhy loni zadaly zakázku na doplnění signalizace u 650 vozů. V současnosti jsou „světýlka“ k vidění u většiny vozů, které jezdí na rychlících a zároveň mají sklápěcí dveře – tedy nejenom původních „koženek“, ale také u vozů modernizovaných v 90. letech, které v současnosti jezdí na trase Praha–Brno–Ostrava.

Prvním krokem byly výzvy rodičům

Ještě nedávno byly na českých kolejích docela často k vidění i vozy, u kterých by kontrolka nepomohla, protože automatické blokování dveří vůbec neměly – i v rychlíkové dopravě. Jednak jím nebyly vybaveny vozy pro regionální dopravu, které až do počátku 90. let nakupovaly ČSD u Vagónky Studénka, ale v posledních letech jejich provozu nefungovalo blokování dveří ani u některých starších „koženek“.

Bezpečnost v nich pak „zajišťovaly“ pouze nápisy, které na neblokované dveře upozorňovaly a vyzývaly cestující rodiče, aby své děti hlídali. I jejich vylepení přitom předcházela tragédie, která nebyla nepodobná té předloňské.

O rovných deset let dříve na trati u obce Střeň, která je hned vedle Štěpánova, vypadl z otevřených dveří pětiletý chlapec. Šlo tehdy o osobní vlak a vůz s neblokovanými dveřmi.

V roce 2008 došlo ještě ke dvěma podobným incidentům. U Brandýsa nad Orlicí zahynul fotbalový fanoušek, který se o neblokované dveře za jízdy opíral a vypadl, když se náhle otevřely. Se zraněními přežilo pád z vlaku u Lysé nad Labem tříleté dítě.