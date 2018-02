Cizince dostihne pokuta za rychlou jízdu po dálnici D1 málokdy. Dostal ji každý jedenáctý

Od dubna do září na měřeném úseku D1 u Vlašimi překročilo rychlost 58 tisíc řidičů, téměř polovina – 23 tisíc – byli cizinci. Zatímco domácí řidiči jsou už obesláni, do ciziny úřad poslal necelé dva tisíce pokut.

„Nečekali jsme takové množství cizinců,“ přiznal starosta Vlašimi, „U takových případů musíme provozovatele vozidla hledat ručně kousek po kousku v evropském registru vozidel,“ vysvětluje pomalé tempo ředitel odboru dopravy ve Vlašimi Jiří Vondruška s tím, že do toho úřad ještě musí řešit druhé výzvy českým řidičům, kteří napoprvé nezaplatili.

Město kvůli úsekovému měření nabralo tři úředníky, kteří se teď přestupkům z D1 věnují. Další nabíraní se podle Jevišty nechystá. Úřad na to podle něj nemá prostory, musel by například nakupovat počítačové vybavení nebo kvůli rostoucímu počtu zaměstnanců nabrat i někoho na finanční oddělení. „Je to otázka návratnosti,“ dodal. Město na pokutách zatím vybralo 25 milionů, podle předchozí dohody s ŘSD a ministerstvem dopravy je investuje do bezpečnosti na silnicích.