Mamince v Letech umřel tatínek a dítě, řekl Růžička. Podal trestní oznámení na Okamuru s Roznerem

Růžička věří, že s trestním oznámením na Okamuru uspěje lépe než v roce 2014, kdy ho policie odložila. Podle něj by měl do společnosti vyjít signál, že není možné tolerovat snahy o zlehčování utrpení lidí v nacistických táborech. „Kdybych měl dostat korunu, tak už to, že se to stalo, je velký signál do společnosti,“ řekl Růžička novinářům před státním zastupitelstvím v Praze.

Okamura se k podanému trestnímu oznámení nechtěl vyjádřit. „Vyzývám historiky a odborníky, aby nám politikům řekli, jak to je,“ řekl novinářům ve Sněmovně. Prohlásil také, že SPD odmítá holokaust i jakékoli násilí. Uvedl také, že se o charakteru tábora v Letech pře i odborná obec. To však historik Vojtěch Kyncl v rozhovoru v pořadu ČT Události, komentáře vyloučil.