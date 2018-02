Na boj proti drogám chybí sto milionů, Babiš chce využít nevyčerpané peníze z EU

Podle premiéra v demisi Andreje Babiše jsou finanční dopady obrovské. Zpřísnit by se měly proto například kontroly obchodní inspekce a policie, zda alkohol či tabák nemohou pořídit děti a mladiství. Víc by se měl kontrolovat také hazard. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (ANO) by měl začít pak jednat se zdravotními pojišťovnami o možnostech proplácení substituční léčby.

Premiér v demisi uvedl, že je možné se bavit o tom, „jaká spotřební daň je adekvátní neadekvátní“. Babišův kabinet, který nezískal důvěru a je v demisi, chtěl odbor přesunout na ministerstvo zdravotnictví. Kritizovali to opoziční Piráti či lidovci. Podle nich to mohlo oslabit fungování odboru i ohrozit dobré jméno českého přístupu v zahraničí. Proti byly také protidrogové organizace. Po jednáních se agenda nakonec nepřesune a zůstane v gesci předsedy vlády. Na dotaz, proč se Babiš nakonec rozhodl tématu věnovat, Babiš odpověděl, že ho tato problematika baví.

Odbor protidrogové politiky chystá novou protidrogovou strategii a plány s opatřeními pro příští roky. Návrh, který má obsahovat i podrobnosti o financování a předpokládaném výsledku, by měl být hotov asi za měsíc. Do pololetí by měla být pak na stole výsledná verze. Kabinet by dokument měl schválit do konce roku.

Nově by se rada měla scházet častěji, a to zřejmě každý měsíc. Příští jednání by se mělo konat 8. března. Ještě před ním se chce Babiš seznámit s fungováním služeb v terénu. Protidrogová zařízení by měl navštívit 5. března.