O víkendu může noční teplota klesnout pod minus 10 stupňů. Na jihu republiky hrozí náledí

Varování meteorologů platí od čtvrtečních 18:00 do pátečních 08:00. Na jihu a jihovýchodě Česka se v této době bude místy tvořit náledí a zmrazky. Na pozoru by se měli mít především motoristé, kluzké ale mohou být i chodníky. „Řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám,“ vyzývají proto meteorologové.