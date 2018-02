Bartošek věří, že prosadí Okamurovo odvolání. Je to otázka svědomí, říká

Podle Jana Bartoška by tedy měl Okamura opustit vedení dolní parlamentní komory nejenom kvůli tomu, co řekl sám, ale i kvůli tomu, co zaznělo od jeho kolegů. „Bývalý tajemník SPD pan Stáník před svědky prohlásil, že ‚cikáni, židi a homosexuálové patří do plynu‘,“ připomněl Bartošek. Zmínil se také o slovech poslance Okamurova hnutí Miloslava Roznera o „neexistujícím pseudokoncentráku“ v Letech.