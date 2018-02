Okamura: S ANO máme mnoho společného, je na nich, s kým chtějí vládnout

Předseda SPD Tomio Okamura si na středečním brífinku neodpustil kritiku kabinetu Andreje Babiše, zaměřil se na ministryni obrany Karlu Šlechtovou, ministra dopravy Dana Ťoka a ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Nejsou to podle něj odborníci. Na to záhy na tiskové konferenci reagovalo i ANO.

Další jednání na úrovni lídrů stran Okamura předpokládá v přespříštím týdnu. To už bude také po volebním sjezdu ČSSD, na který čeká Babiš kvůli možné podpoře od nového vedení sociálních demokratů.

Ve středu jednal na expertní úrovni Brabec také s místopředsedou KSČM Jiřím Dolejšem. Dohodli se na rozpracování programových témat, například sociální oblasti, v příštím týdnu.

„Jednotliví experti KSČM pošlou formou svých vstupů do programového prohlášení vlády během zítřka (čtvrtka) a pátku konkrétní návrhy, co by se mělo v programovém prohlášení objevit nově, nebo co se jim tam nelíbí,“ uvedl Brabec k hodinovému jednání s Dolejšem.