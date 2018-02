Sníh zasypal Moravu, policisté řeší desítky nehod. Některé silnice jsou uzavřené

Ve Zlínském kraji mají nákladní vozidla tradičně problémy ve stoupání mezi Starým Hrozenkovem a obcí Komňa na Uherskohradišťsku, komunikace je sjízdná jen s řetězy. Silničáři museli cestu kvůli úklidu sněhu také na chvíli uzavřít.

Nesjízdná a uzavřená je silnice z Modré na Bunč, kvůli ledovce je pro nákladní vozy nesjízdná cesta mezi obcemi Kašava a Lukov na Zlínsku, problémy byly také v Bojkovicích. Pro nákladní vozy byla dočasně uzavřená také silnice na příjezdu do Morkovic-Slížan na Kroměřížsku. Pouze se zimní výbavou projedou nákladní automobily obcí Osíčko na Kroměřížsku, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR. Opatrní musí být také řidiči v buchlovských kopcích na hlavním tahu na Brno.

V Olomouckém kraji pokrýval většinu silnic rozbředlý sníh, zasáhl hlavně Jesenicko a Šumpersko.

Dopravu na D1 komplikuje kamion

Dopravu na 94. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu omezuje nehoda nákladního auta. Jeden jízdní pruh by měl být podle mluvčí policie v Kraji Vysočina Dany Čírtkové průjezdný. V úseku mezi 80. a 100. kilometrem dálnice D1 platí upozornění na kluzkou vozovku a sníh. Sněží na celé Vysočině.

Během středy se podle policie na Vysočině stalo přibližně dvacet dopravních nehod. Řidiči měli odpoledne problémy se sjízdností některých kopcovitých úseků silnic nižších tříd i hlavních tahů. Žádná silnice na Vysočině ale podle Čírtkové nemusela být pro dopravu uzavřena.

Sněžení míří i do Čech

Sněžit začalo odpoledne i v Jihočeském kraji. Silničáři zatím neevidují žádný problém a všechny vozovky jsou sjízdné s opatrností. „Očekáváme, že na některých místech by mohlo do rána napadnout 10 centimetrů sněhu. Týká se to především oblastí v okolí Šumavy, ale nelze vyloučit, že to nastane i ve větších městech v kraji,“ řekla Svatava Křivancová z českobudějovického hydrometeorologického ústavu.

Výstraha meteorologů platí od středečního odpoledne až do čtvrtečního rána pro jižní Moravu, jižní Čechy a Vysočinu. Napadnout má pět až deset centimetrů většinou mokrého sněhu, ve vyšších polohách na Českomoravské vrchovině až 15 centimetrů. „Nejintenzivnější sněžení očekáváme v první polovině noci na čtvrtek,“ uvedli meteorologové.