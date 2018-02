Teplická škola, která čelila nenávistným útokům, dostala dar skoro čtvrt milionu

Symbolický šek na 225 tisíc vynesla sbírka s názvem „Oni je do plynu, my je do škol“. Romea se rozhodla pro sbírku poté, co se téměř nikdo z politiků teplických prvňáků nezastal. „V tu chvíli byl jediným politikem, který na to reagoval, ministr školství pan Štech, ostatní mlčeli,“ uvedl ředitel organizace Romea Zdeněk Ryšavý.

Žáky podpořila a do sbírky přispěla také ombudsmanka Anna Šabatová. Škola peníze využije na pořízení tabletů pro prvňáky, nebo třeba na další vzdělávání učitelů.