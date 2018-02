Stát zřejmě bude moci stavět dálnice a železniční tratě i na pozemcích, které mu nepatří

Stát by mohl začít stavět dálnice a vybrané železniční tratě i na pozemcích, které ještě nezískal. Nemusel by tak čekat na výsledek odvolání proti vyvlastnění. Návrh zákona, pod který se podepsali zástupci všech sněmovních stran, schválila vláda. Po jeho schválení by se stavby mohly urychlit až o třetinu, míní ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO).