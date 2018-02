Chvojka: Změnili jsme názor, větší část ČSSD chce do vlády

„Za 12 dnů budeme mít nové vedení. Pokud bude platit to, co říkalo hnutí ANO, že počkají na nové vedení, tak budeme jednat s ANO o možné podpoře druhé vlády Andreje Babiše,“ říká Chvojka. Otázka, zda jít či nejít do vlády, případně ji tolerovat, bude podle něj pro ČSSD možná důležitější než samotná volba nového vedení.

Sám na účast ČSSD ve vládě změnil názor. „Za skoro čtyři měsíce od voleb se to poměrně vyjasnilo. I já jsem byl den po volbách striktní zastánce toho jít do opozice. Říkal jsem si, že v opozici to za čtyři roky ze 7 procent vytáhneme na 25, a že se dostaneme zpátky do staré formy.“

„V opozici jsem jako předseda poslaneckého klubu ale nabyl dojmu, že možná bude lepší být ve vládě. Protože patnáctičlenný poslanecký klub, jeden z mnoha malých klubů, spíše program prosadí jako část vládní koalice než jako opozice,“ míní šéf poslaneckého klubu ČSSD.

Názor podle něj změnili také další poslanci sociální demokracie i řadoví členové. Zatímco po volbách chtěli být skoro všichni z ČSSD v opozici, nyní už jsou podle Chvojky straníci s tímto názorem v menšině.