Povinný poslední rok školky možná skončí, podle kritiků je zbytečný

„Je to podle nás úplně zbytečné, my jsme tak argumentovali, už když se to zavádělo a teď jenom vracíme věci do normálního řádu a ulehčíme tím spoustě rodičů život,“ míní předseda ODS Petr Fiala.

Povinnou školku by zrušili i Piráti nebo Starostové a nezávislí. I podle SPD ji nutně potřebují jen některé děti. „Kde je předpoklad, že třeba ty děti neumí dobře česky nebo nemají hygienické návyky,“ uvádí předseda SPD Tomio Okamura.

„Záměr, který je teď v zákoně, je dobrý, ale otázkou je, jak bude fungovat v praxi. Ale myslím si, že po roce je ještě příliš brzy na vyhodnocení, jestli je to ku prospěchu, nebo ne,“ říká ministr školství Robert Plaga (ANO).