Volby by vyhrálo ANO, posiluje ČSSD. Starostové a TOP 09 se propadají

Jak by dopadly parlamentní volby, kdyby voliči hlasovali v lednu? Zatímco ANO by zůstalo na „svých“ zhruba 30 procentech, občanské demokraty by předstihla ČSSD a Piráti. Starostové a TOP 09 by se do sněmovny nedostali. Uvádí to lednový průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), kterého se zúčastnilo více než tisíc obyvatel.