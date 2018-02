Kvůli „masovému šíření dezinformací“ žádá právník soud o zneplatnění prezidentských voleb

Přišly však i opačné stížnosti – na kampaň Jiřího Drahoše. V jedné z prvních odmítnutých stížností si žena z Prostějova stěžovala na to, že měla v den voleb ve schránce Drahošův volební leták. Jak ovšem NSS v odůvodnění poukázal, autorka stížnosti se nedomáhala zrušení výsledků volby. „Jiný návrh než návrh na neplatnost volby prezidenta však v rámci soudního přezkumu voleb prezidenta republiky podat nelze,“ uvedli soudci.

Zda návrh Tomáše Brandejského – nebo kterýkoli jiný – uspěje, bude jasné nejpozději za dva týdny. „Záleží na tom, jestli ty informace byly uvedené včas na pravou míru, jestli ty dezinformace přišly těsně před hlasováním. To všechno soudy zvažují,“ přiblížil právník a politolog z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Wintr.

Kromě druhého kola či voleb jako celku bylo možné až po oficiálním vyhlášení výsledků, tedy od 30. ledna, stěžovat si i na první kolo. Proto Nejvyšší správní soud odmítl stížnost, která mu přišla již po prvním kole. Její autor si stěžoval na to, že v jeho volebním okrsku nebyl započítán žádný neplatný hlas, přestože on sám tvrdil, že do urny vhodil obálku s podomácku vyrobeným lístkem se jménem Karla Habsbursko-Lotrinského – současné hlavy habsburské dynastie. Podle NSS byl návrh předčasný. Přišel ovšem v řádném termínu i podruhé, nyní figuruje mezi těmi, k jejichž doplnění soud vyzval.

Miloš Zeman zvítězil

V letošní prezidentské volbě získal nejvíce hlasů dosavadní prezident republiky Miloš Zeman, který ve druhém kole porazil bývalého předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. Z prvního kola nepostoupilo dalších sedm kandidátů. Výsledek byl poměrně těsný, prezident Zeman získal zhruba o 152 tisíc hlasů více než Jiří Drahoš, rozdíl tedy činil 2,7 procenta odevzdaných hlasů.