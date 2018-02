Senátoři se dohadují, zda do školek patří dvouleté děti. Budou citově zanedbané, tvrdí pedagog

Petici proti umísťování dvouletých dětí do školek podepsalo 15 tisíc lidí. „Dvouleté děti nepatří do školky, ale do náruče mámy,“ uvedl jeden z jejích iniciátorů, vysokoškolský pedagog Marek Herman. Blíží se podle něj nebezpečný trend Evropské unie dávat do institucí stále menší děti. „Myslíme si, že je to nezdravý proces a chtěli jsme mu zabránit. Věřím, že petice brzy skončí novelou zákona, která vrátí věci do původního stavu,“ dodal.

přehrát video Senátoři jsou proti povinnosti školek brát dvouleté děti

Stejný názor zastává i další iniciátor petice – speciální pedagog Jiří Halda. „Nejsem si jistý, zda se nám vyplatí podporovat kariéristické ambice matek a potom platit velké prostředky na to, aby se o citově zanedbané děti někdo postaral,“ uvedl. Ředitelka školky: Děti potřebují mámu K petici se připojily i učitelky mateřských škol. Mateřská škola Stařec už se například stará o dvouleté děti tři roky. Podle tamní ředitelky Kateřiny Zlámalové ale chybí personální i finanční podpora od ministerstva a učitelky jsou vyčerpané. „Děti hledají mámu, potřebují mámu, potřebují rodinné zázemí, a to školka opravdu zaručit nemůže,“ upozornila. Pokud rodina potřebuje, aby matka z existenčních důvodů nastoupila do práce, školka je podle Zlámalové schopná se o děti postarat. „Ale nemůže to být celoplošně,“ dodala.