Podvody s vysokozdvižnými vozíky. Za fiktivní obchody hrozí obžaloba 7 lidem

„Všechny obviněné osoby ve věku od 40 do 67 let jsou stíhány na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let,“ uvedl mluvčí.

Spisový materiál byl s návrhem na podání obžaloby ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby předán na Městské státní zastupitelství v Praze.

Hlavní organizátor vytvořil podle policie uzavřený řetězec obchodních společností, které od finančních úřadů zejména v Praze uplatňovaly odpočty daně z přidané hodnoty. Daňová trestná činnost spadá do období minimálně od roku 2012 do konce roku 2015.