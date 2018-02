Žalobce Šaroch bude zřejmě dál dozorovat kauzu Čapí Hnízdo. Podjatost odmítl

V kauze bylo obviněno celkem jedenáct osob. Stížnost na žalobce podalo deset z nich. „U osmi už Vrchní státní zastupitelství vzalo na vědomí, že svou stížnost berou zpět. Další dva to vzali zpět, nicméně poslali to přes e-mail. Což se takto poslat nedá, takže se čeká, až to pošlou vyhovujícím způsobem, aby to mohlo být vzato na vědomí,“ řekla ČT mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

Po administrativním zaznamenání tak žalobce Jaroslav Šaroch bude moci rozhodnout o stížnostech na zahájení trestního stíhání.

Mezi obviněnými v kauze Čapí hnízdo jsou poslanci Jaroslav Faltýnek a Andrej Babiš (oba ANO). Sněmovna o jejich vydání k trestnímu stíhání rozhodla 19. ledna. Poprvé vydali poslanci představitele ANO loni v září, o měsíc později byli obviněni. Stíhání bylo přerušeno po říjnových volbách, kdy Babiš s Faltýnkem znovu získali mandáty, a tedy i imunitu.