Pelikán apeluje na Okamuru kvůli slovům o Letech. Lidovci ho nechtějí v čele sněmovny

Pelikán jménem těchto osudů Okamuru důrazně požádal, aby „zanechal poměřování toho, čí tragédie byla tragičtější, přestal soutěžit o to, kdo byl vyhlazován hůř, a připojil se ke společnému uctění památky těch, kteří za války trpěli nebo zahynuli.“

„Utrpení nerozlišuje, z kterého jste etnika, jakého jste vyznání a komu zrovna v politickém světě překážíte. Situace, která zde vzniká, nám začíná připomínat 30. léta, kdy dochází k nálepkování některých skupin obyvatel, a vnímáme to jako zcela zásadní nebezpečí pro demokracii a bezpečnost České republiky.“

Místopředseda lidovců Jan Bartošek oznámil, že chce získat 40 poslaneckých podpisů pro zařazení příslušného bodu na program nejbližší schůze dolní parlamentní komory, která začne 27. února.

Lidovcům vadí výroky Okamury o protektorátním koncentračním táboře v Letech u Písku, považují je za zpochybnění holocaustu. „V praxi se ukazuje, že zlo vítězilo vždy, když slušní lidé mlčeli. A my jsme se rozhodli, že nebudeme mlčet k výrokům zástupců SPD,“ řekl Bartošek. „Jsme přesvědčeni, že není možné, aby v tak vysoké ústavní pozici byl člověk, který říká, že v Letech nebyl koncentrační tábor, že tam lidi neumírali, že nebyli mučeni,“ uvedl k návrhu na odvolání Okamury.

Je absolutně nepřijatelné, aby zpochybňování a popírání holokaustu bylo součástí našeho života. Je to pohrdání utrpením a smrtí nevinných obětí. Takové projevy nebudu tolerovat. https://t.co/mtz3jVfjyC — Jan Bartošek (@honzabartosek) February 5, 2018

Komunisté lidovce nepodpoří, zlehčování holocaustu ale odmítají

Bartošek chce oslovit poslance ze všech ostatních klubů, aby návrh podpořili. Považuje věc za natolik zásadní, že předpokládá podporu dalších poslanců. „Je pro nás důležité, aby ve vysokých ústavních funkcích byli lidé, kteří ctí svobodu, lidská práva, demokracii a nepřekrucují historická fakta,“ uvedl Bartošek.

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že komunisté se k lidovecké iniciativě nepřipojí, odmítl ale zlehčování holocaustu. Místopředseda KSČM Jiří Dolejš uvedl, že lidé pronášející podobné výroky jako Okamura by se nad sebou měli zamyslet. „Všichni víme, co byl tábor v Letech, popřípadě v Hodoníně. A že ti lidé směřovali do vyhlazovacích táborů v Osvětimi, je prostě fakt. A zlehčovat něco takového je minimálně velmi neslušné,“ řekl Dolejš.

Jsme obětí kampaně, reaguje Tomio Okamura

Podle Okamury nezpochybňuje SPD utrpení lidí v protektorátním táboře v Letech u Písku, má ale výhrady k řešení pietního místa a zejména ke způsobu, jakým stát odkoupil vepřín v jeho blízkosti. Obvinění z popírání holocaustu, které v souvislosti s letským táborem zaznělo vůči němu i vůči poslanci SPD Miloslavu Roznerovi, označil za kampaň proti SPD vedenou s cílem zabránit přímé i nepřímé účasti hnutí na sestavování vlády.

„Hnutí SPD naprosto nezpochybňuje objektivní historická fakta o utrpení lidí, které prodělali v pracovním a sběrném táboře Lety v době druhé světové války. Plánovité vyvraždění Židů, Slovanů a tehdy takzvaného cikánského obyvatelstva bylo součástí zločinných plánů nacistů na takzvané konečné řešení rasové otázky. Jde o nezpochybnitelný fakt,“ řekl Okamura.