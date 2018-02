ANO si naplánovalo další sérii schůzek o vládě. Nejprve s SPD a komunisty

„Když si vezmeme kromě hnutí ANO sociální demokracii, KSČM, SPD a Piráty, ti také řekli, že by hlasovali pro návrh zákona, tak kolem 150 hlasů bychom měli získat,“ řekl předseda komunistů Vojtěch Filip.

Už v úterý bude KSČM s bývalou ministryní spravedlnosti Helenou Válkovou řešit konkrétní bod, který by mohl zaručit hlasy komunistů. Expertní týmy budou jednat o referendu.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik v pondělních Událostech komentářích České televize možnost jednání o aktivním zapojení do vlády odmítl. „KSČM teď nejedná o vstupu do vlády. Jednáme o tom, jestli za určitých programových okolností jsme ochotni se dohodnout, že vládě umožníme vznik a budeme tolerovat její existenci,“ řekl.

„Předseda vlády chce nějaké řešení, tlačí na to, nechce ztrácet zbytečně čas. Chce jednoduché odpovědi a možná kolem sebe zbytečně kroužíme. Věřím, že aspoň nějaká rámcová dohoda je možná třeba do měsíce,“ uvedl předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).

„To je ten nejstřetovější bod, kde se nemůžeme dobrat konce,“ řekl předseda hnutí SPD Tomio Okamura. A chce dokonce požádat o pomoc prezidenta. „Aby to panu premiérovi vysvětlil a pomohl s tím, aby se tyto otázky také vysvětlily,“ dodal Okamura.

Zásadní budou právě parametry zákona o referendu. Hnutí ANO odmítá, aby umožnil hlasovat o zahraničněpolitických otázkách. Nejen pro komunisty, ale i pro SPD, se kterým bude hnutí ANO jednat ve středu, je to ale zásadní otázka.

A proti referendu je i ODS. „Pro nás je referendum institut, který nepatří do české ústavy jako obecný princip a některé věci, které by mohly být navrhovány v referendu, považujeme za velmi nebezpečné,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda.

„Zákon o obecném referendu podporujeme. Je důležité najít rozumný konsensus, který by umožnil alespoň něco prosadit. Není důvod k takovým extremistickým požadavkům, jako má pan Okamura na Czexit, to je způsob jak zákon zabít a zase si stěžovat na zlé politiky,“ uvedl v pondělních Událostech komentářích České televize místopředseda Pirátů Mikuláš Peksa.

Babiš míří za prezidentem

Zatímco Tomio Okamura na termín schůzky čeká, Andrej Babiš pojede tento týden do Lán – dostal totiž pozvánku od prezidenta Miloše Zemana.

„Pan prezident pozval premiéra na přátelskou večeři, a to na čtvrtek 8. února. Pan premiér pozvání přijal. Přátelská večeře jistě bude příležitostí k diskusi nad aktuálními otázkami,“ potvrdil prostřednictvím textové zprávy mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Právě staronový prezident Miloš Zeman však může v sestavování vlády sehrát velkou roli. „Mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem se po prezidentské volbě zcela změnil vztah. Prezident Zeman už nikdy ve své politické kariéře nikdy Andreje Babiše nebude potřebovat,“ uvedla pro Českou televizi komentátorka serveru Echo24.cz Lenka Zlámalová.

A možné tedy podle ní je, že na Babiše bude Zeman tvrdší, než dříve. „Andrej Babiš není podruhé jmenovaný premiérem, je v demisi. Trestně stíhaná osoba, se kterou nikdo do vlády jít nechce, a nevypadá to, že by byl schopen vládu sestavit,“ připomněla Zlámalová.

ČSSD zatím tápe, čeká na nového předsedu

Mluvit se může i o roli ČSSD. Andrej Babiš zatím čeká na to, kdo stranu povede. Sociální demokraté si zvolí nové vedení 18. února. Tři favorité mají ale rozdílný názor na spolupráci s obviněným premiérem. Jan Hamáček by si přál mandát od delegátů sjezdu. Milan Chovanec tlačí na to, aby ve vládě trestně stíhaný člověk nebyl. A nemusí tam být ani předseda ČSSD.

Podle současného předsedy Milana Chovance by se totiž měl věnovat výstavbě strany. „Není možné, aby člověk, který se stane předsedou ČSSD, do vlády usedl,“ míní Chovanec.