Šlechtová: Chci důkaz, že vrtulníky požadované armádou vůbec existují

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář ale odmítl, že by armáda měla nereálné požadavky. Podle něj je nutné počítat s tím, že se vrtulníky budou používat dalších 20 až 25 let. „Není to science fiction, technologie se dneska obrovsky rychle vyvíjejí a my přece nemůžeme koupit vrtulník, který jen naplňuje podmínky dnešního boje,“ poznamenal.

Šlechtová chce ale ujištění, že Česko nebude kupovat vrtulníky, které jsou zatím jen na papíře. „My máme strategii vyzbrojování, která říká, že budeme kupovat pouze takovou techniku, která už létá a už někde bojuje. A specifikace to nesplňuje,“ domnívá se.

„Já osobně doufám, že se jedná o nějaké nedorozumění. Pokud budu ubezpečena, že takový vrtulník existuje, tak se samozřejmě omluvím, vezmu zpátky svá slova. Ale v tuto chvíli nepředpokládám, že ta situace nastane. Já chci vrtulník, který budou používat naši vojáci, a ne, který bude mít deset tisíc věcí a bude se vyrábět třeba pět let,“ uvedla ministryně obrany v demisi.