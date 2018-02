Učitelů odborných předmětů bude málo. Současní stárnou a mladí se na jejich místa nehrnou

Za potíže podle České školní inspekce může i zbytečně přísný zákon o pedagogických pracovnících. „Příliš neumožňujeme odborníkům z jiných než učitelských oborů, aby působili jako učitelé,“ vysvětluje náměstek inspekce Ondřej Andrys.

Doplňovat si pedagogické vysokoškolské vzdělání se s vidinou nízkého platu chce málokomu. Jan Hejnar ani Marek Kočí svého rozhodnutí ale nelitují.

„Dostávám míň peněz za to, že si můžu dělat, co chci,“ podotýká učitel Jan Hejnar. „To, co jsem se naučil za celý život, předávám dál,“ dodává Marek Kočí. Proto chtějí ve škole vydržet. I když vědí, že jako řemeslníci by si vydělali dvakrát tolik než jako učitelé.