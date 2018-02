Dějiny jsou přepsané už 20 let. Nebyl Facebook, tak hokejistům v Naganu chodily krabice faxů

Před dvaceti lety otevřeli čeští hokejisté zlatou bránu olympijského turnaje v japonském Naganu. S výročím pořádá Národní muzeum v památníku na Vítkově výstavu s názvem Přepište dějiny…! Nagano 1998–2018. Jeden ze „zlatých hochů“ Martin Procházka ve Studiu 6 zavzpomínal na to, jak v době, kdy neexistovaly sociální sítě, chodily hráčům po postupu ze základní skupiny do šatny stohy faxů, které organizátoři museli skládat do krabic. Výročí zlatého úspěchu se od 20 hodin věnuje také pondělní Devadesátka ČT24.