Místo do Prahy jel do Dubence. Řidiče z protisměru obvinila policie, hrozí mu vězení

Toyota, která jela levým pruhem, ovšem v protisměru, překvapila v listopadu několik řidičů na dálnici mezi jejím jižním koncem a křižovatkou Skalka, kde D4 končila donedávna. Její řidič se podle mluvčí příbramské policie Moniky Schindlové zmýlil – chtěl jet od Skalky směrem k Dubenci, ale vjel do jízdního pásu ve směru na Prahu. I tak se ale vydal původně zamýšleným směrem. „Proti směru jízdy pokračoval přes čtyři kilometry,“ upozornila mluvčí.

Listopadová jízda se obešla bez nehody a bez zranění. Policisté se však domnívají, že se řidič dopustil obecného ohrožení z nedbalosti. „Dotyčný ohrozil život a zdraví několika osob, jen souhrou šťastných náhod a včasných reakcí protijedoucích řidičů se nikomu nic nestalo,“ poukázala mluvčí.

Řidič nakonec z protisměrného pásu odjel. Policisté ho vypátrali díky kamerovému záznamu z jednoho z aut, které se mu vyhýbalo.

Jízda v protisměru často končí nehodou

Po dálnicích v protisměru jezdí řidiči poměrně často, nezřídka končí jejich omyl nehodou. Například před loňskými Vánocemi se stala nehoda na dálnici D10, když se vůz jedoucí v protisměru srazil s protijedoucím autem – nehoda skončila bez zranění.

Bez nehody skončila počátkem prosince jízda v protisměru po dálnici D35, naopak tragické následky měla chyba jedenaosmdesátiletého řidiče na přelomu listopadu a prosince. Zahynul poté, co najel špatným směrem na dálnici D8 a jeho vůz se čelně srazil s jiným.

K nejznámějším případům patří jízda švýcarského řidiče, který dostal nejprve podmínku, v odvolacím řízení však tři roky za to, že v roce 2011 jel v protisměru po tehdejší rychlostní silnici R10 (nyní dálnice D10) od Turnova do Prahy, způsobil havárie deseti aut a podle policie byl navíc při jízdě pod vlivem drog. Počátkem roku 2012 však informovala televize Prima, že než muž nastoupil do vězení, spáchal sebevraždu.