Epidemie chřipky nabývá na síle, jedna z největších nemocnic omezí návštěvy

Nemocnice se kvůli chřipce ve velkém uzavírají návštěvám, ale fakultní nemocnice zatím odolávaly, výjimkou byla pouze Pneumologická klinika v pražském Motole. Nyní se ale schyluje k omezení návštěv ve Fakultní nemocnici Hradec Králové.

„Blížíme se incidencí a výskytem onemocnění číslu, které bude jasně epidemií. Rádi bychom předešli, aby se to dále šířilo, takže v průběhu týdne určitě omezíme návštěvy,“ řekl Vladimír Palička a upřesnil, že omezení bude pravděpodobně od středy. V Královéhradeckém kraji přitom již nesmějí návštěvy do trutnovské nemocnice. Také nemocnice v Jičíně v pondělí vyhlásila zákaz návštěv. Nařízení platí do odvolání. V sousedním Pardubickém kraji pak bude od úterý platit zákaz návštěv ve všech krajských nemocnicích.

Některé nemocnice v regionech, kde je epidemie chřipky nejsilnější, zakázaly návštěvy již v minulém týdnu. Zavřeny jsou všechny nemocnice v Jihočeském kraji včetně zařízení v Českých Budějovicích, šest nemocnic zavřelo na Vysočině.

Po víkendu se k nim nově přidala i obě zařízení, která patří pod Karlovarskou krajskou nemocnici, tedy nemocnice v krajském městě a v Chebu. „Důvodem je nárůst počtu akutních respiračních onemocnění,“ sdělil mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký. Návštěvy nemohou za blízkými ani v České Lípě, Vsetíně či Valašském Meziříčí nebo Novém Jičíně. Už o víkendu začal platit plošný zákaz návštěv Nemocnice v Podlesí v Třinci.