Praktičtí lékaři by zanedlouho mohli předepisovat i některé léky místo specialistů

Praktičtí lékaři by mohli nově předepisovat léky na cukrovku, některá antidepresiva nebo léčiva na atopický ekzém. Ministerstvo zdravotnictví totiž začalo pracovat na změnách primární péče, které by měly odstranit některá omezení v předepisování. Specialisté nejsou proti, požadují ale víc peněz za léčbu, která by jim zbyla.