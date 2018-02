Černý trh se skipasy se nelíbí vlekařům, přeprodané permanentky blokují

Podle nezávislého právníka by ale takový postup u soudu areály nemusely obhájit. „Je to v podstatě právo využívat vlek od 9 do 16 hodin a je úplně jedno, která osoba to bude,“ uvedl karlovarský advokát Libor Čihák.

Podle něj držitelé skipasů mají na prodej právo. „Z hlediska právního nic neporušuje, pokud lyžař skončí třeba v jednu hodinu a skipas na další tři hodiny prodá dál,“ tvrdí Čihák.