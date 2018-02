Poslanci reagují na tajemné dárce prezidentských kampaní. Plánují změnu pravidel

„I když nejsem vůbec povinen to učinit, pěkně vás poprosím, abyste panu Drahošovi předala seznam všech dárců spolku Přátel Miloše Zemana. Protože jsem občas podezříván ze záhadného financování tohoto občanského sdružení, tak jako gesto dobré vůle jsem vám nabídl tento seznam sponzorů,“ řekl prezident v přímém přenosu a ukázal soupis dvaceti osob a společností. Z šesti firem na seznamu poslala spolku nejvíce peněz Contradiction a Car Service Group CZ – první 885 tisíc, druhá 950 tisíc korun.

Cesta na statek ve Starém Kolíně

Firma Contradiction jednatelky Michaely Syřínkové provozuje rozlehlý statek na okraji Starého Kolína ve východním cípu Středočeského kraje. Areálu dominuje budova s robustním nabíleným štítem. Za vraty se otevírá rozlehlý dvůr s okrasným jezírkem uprostřed. Reklama avizuje, že v areálu se lze ubytovat, uspořádat svatbu nebo třeba firemní večírek. Ale v úterý odpoledne je tu pusto. Paní majitelka je prý v Praze.

„Nepřísluší mi orientovat se na ekonomickou kondici jakékoliv firmy, nicméně když jsem viděl ten seznam sponzorů, tak mě docela zaskočila ta částka,“ říká místní starosta Luboš Železný, zvolený za hnutí Starokolíňáci 2014.

Michaela Syřínková nechala otázku reportérů na údajné dluhy své firmy bez odpovědi. Její vyjádření se nepodařilo do uzávěrky získat, i přes tři návštěvy redaktorů v místech jejího podnikání či komunikaci skrze e-mail a mobil. A to přesto, že nakonec smskou přislíbila, že do pátku na zaslané otázky odpoví. Termín ale posunula až na další dny. Jakmile redakce její stanovisko získá, bude ho publikovat.