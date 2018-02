Rakovina se týká více než půl milionu Čechů, naděje na uzdravení se zvyšuje, náklady rostou

Náklady na léčbu pacientů s rakovinou vzrostly za pět let o dvacet procent, loni to bylo již zhruba 20 miliard korun. Tři největší zdravotní pojišťovny, které pečují o čtyři pětiny všech obyvatel Česka, loni platily za péči 369 tisíc onkologických pacientů kolem 18,74 miliardy korun. Náklady rostou rychleji než počet nemocných.

„Do praxe přichází stále více moderních, ale také drahých léků,“ vysvětlil mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Oldřich Tichý. Pro letošní rok zdravotní pojišťovny očekávají další nárůst nákladů i počtu pacientů.

Podle lékařů v boji s rakovinou výrazně pomáhá screening, tedy pravidelné sledování vybraných skupin lidí a jejich bezplatná vyšetření. Česko má takové programy tři. První z nich se zaměřuje na rakovinu prsu. Ženy nad 45 let mohou každé dva roky zdarma chodit na mamograf.

Druhý program se týká rakoviny tlustého střeva a konečníku. Muži a ženy od 50 do 54 let mají test zdarma jednou ročně, od 55 let je to jednou za dva roky. Třetí program pomáhá předcházet či včas zachytit rakovinu děložního hrdla. Stěr se provádí od 15 let každý rok.