Výrok o volbách je mlha a nátlak, zní z ČSSD a TOP 09. Hamáček připustil vládu s Babišem

Andrej Babiš v rozhovoru pro sobotní Právo připustil konání předčasných voleb, pokud jeho druhá vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru. Podporu pro ni by chtěl získat do konce února. „To je vyjádření a pocit našeho pana předsedy, který je zvyklý tlačit věci dopředu. Já si myslím, že to má ještě čas,“ komentoval slova svého stranického šéfa předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO. Únorový termín podle něj není definitivní. „Jestli to bude o týden nebo čtrnáct dní později, na tom by už tolik nezáleželo.“

„My máme primárně odpovědnost vůči voličům, kteří nás poslali do sněmovny, sestavit stabilní vládu s důvěrou, a to je náš úkol. A cesta možná ještě bude komplikovaná, ale pořád si myslím, že třetí pokus nebude zapotřebí,“ uvedl dále Vondráček. Hamáček připustil vládu s Babišem Podle Hamáčka tím Vondráček potvrdil, že Babišova slova jsou především tlakem na potenciální partnery. „Já jsem rád, že pan předseda Vondráček přiznal, že to je mlha a vyjednávací taktika, je to součást nátlaku na ostatní politické strany v Poslanecké sněmovně,“ prohlásil současný místopředseda ČSSD a zároveň ohlášený kandidát na předsedu strany, o kterém se rozhodne 18. února po mimořádném sjezdu. Hamáček zároveň připustil, že by strana mohla jít s hnutím ANO do vlády, ve které bude Babiš. V rozhovoru pro server iDnes.cz řekl, že pokud by sociální demokracie vybírala z několika špatných řešení, tak by to mohlo být to nejméně špatné. Nevidí přitom smysl v tom, aby ČSSD tolerovala menšinovou vládu, na stole je podle něj koalice, nebo opozice.