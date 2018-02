Praha stadion Evžena Rošického nechce, šanci má soukromý investor

Pražský zastupitel Adam Zábranský (Piráti) spojuje kvapné kroky Fotbalové asociace s budoucím využitím lukrativních pozemků na Strahově. „Považuju to za takové alibi, aby si potom někdo vlastně nemohl stěžovat na to, že místo stadionu bude developerská výstavba. Respektive, když si někdo bude stěžovat, tak aby si stěžoval na Prahu, a ne na Fotbalovou asociaci,“ míní.

Vedení města přitom zaskočilo, že nabídka přišla dopisem bez jakékoliv předchozího jednání. „Nevím, jestli bylo myšleno úplně vážně, aby to Praha odkoupila, ale trošku nás to všechny překvapilo,“ připouští Procházka.

„Z pohledu sportovní politiky města ten stadion není nezbytný. Praha nemá na to, aby financovala sousední Velký Strahovský stadion, a je otázka, zda by zvládala Rošického stadion opravit a potom provozovat,“ doplňuje náměstek primátorky, který má v gesci sport Petr Dolínek (ČSSD).

FAČR se hájí tím, že oslovit Prahu byl nejrychlejší možný a naprosto přirozený krok v dlouhodobém záměru slavný atletický stadion prodat. Udržovat a provozovat tribuny z roku 1978 je totiž podle Jurmana „velmi finančně náročné a vysoce neefektivní“. Navíc před roky padl záměr vybudovat z „Rošičáku“ národní fotbalový stadion.

Pozoruhodné je, že pozemky pod stadionem Evžena Rošického a v jeho okolí získala Fotbalová asociace teprve před necelými čtyřmi lety. Tehdy je směnila s Prahou za jiné nemovitosti. V této výměně hrála důležitou roli ještě Česká unie sportu, která do takzvané trojsměny vložila svůj majetek. Důvodem akce bylo narovnání do té doby roztříštěných majetkových vztahů. Podle aktérů to brzdilo či znemožňovalo investice do oprav.

Naproti tomu kritici z řad zastupitelů namítají, že se Praha majetku zbavila ještě předtím, než se město rozhodlo, jak s celým areálem naloží. A také pochybují o tom, zda byla trojsměna pro Prahu výhodná.

/*json*/{"map":{"lat":50.08048994414846,"lng":14.384154259995285,"zoom":16,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":50.0805046217421,"lng":14.383710622787476,"type":"1","description":"Stadion Evžena Rošického"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Navíc se má v areálu na Strahově měnit územní plán. Tím mimo jiné padne i stavební uzávěra, která tu roky je. Záměr schválilo zastupitelstvo na jaře loňského roku. Dle realitního experta Tomáše Kučery se pak ceny parcel skokově zvýší. Podle chystaných změn územního plánu se totiž může současný sportovní areál proměnit v lukrativní stavební zónu.

Nicméně místopředseda FAČR Roman Berbr na podzim zastupitelům napsal, že Fotbalová asociace v žádném případě nehodlá s pozemky a stavbami na Strahově jakkoliv spekulovat.