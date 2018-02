O závislostech na lécích se moc nemluví, ale jsou časté. Už i u dětí

Škála problémových léků je široká, k závislosti mohou vést především přípravky tlumivé. Jde o léky proti úzkostem, nespavosti, léky proti silné bolesti, součást léků proti kašli a stimulující látky třeba podporující hubnutí. K nadužívaným látkám patří i volně prodejné léky hlavně proti bolesti, které mohou při dlouhodobém anebo nadměrném užívání způsobit vleklé zdravotní obtíže.

„V poslední době se stupňuje užívání velmi silných analgetik, které se používají většinou při zvládání nějakých silných jinak neřešitelných bolestí. Když je lidé zneužívají, vytvoří si na ně rychle závislost,“ tvrdí primář adiktologické kliniky Petr Popov.

Uklidnit se a usnout. Rychle

Výroční zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za rok 2017 dokládá problematické užívání léků. Její žebříček vedou konopné látky před medikamenty na uklidnění nebo nespavost. Primář Popov upozorňuje, že riziko spočívá hlavně v malé diskusi o lékových závislostech. „U nás v České republice jsou velmi rozvinuté co do počtu lidí, kteří jimi trpí. To proto, že je to závislost podceňovaná. Užívání je velmi rozšířené,“ popisuje primář.