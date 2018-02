ČSSD na rozcestí. Stranu chce vést nejvíce zájemců v historii, vize mají odlišné

přehrát video Události ČT: Šéfem ČSSD chce být nejvíce zájemců v historii Zdroj: ČT24

Sociální demokraté se potkají mimořádně po necelém roce. A vůbec ze všech sjezdů ČSSD od roku 1990 se na něm sejde nejvyšší počet uchazečů o funkci předsedy strany. Bude jich zřejmě sedm. Jejich počet se ale může změnit, někdo se může ke kandidatuře rozhodnout až na sjezdu, nebo naopak odstoupit. O své zvolení se budou kandidáti snažit přesvědčit spolustraníky svými projevy.

Fakta Kdo kandiduje do čela ČSSD Jan Hamáček

Mezi prvními na sjezdu vystoupí Jan Hamáček a Milan Chovanec. Zatímco Hamáček říká, že chce sjednotit všechna názorová křídla ve straně, Chovanec mluví o nutnosti změnit stranu a umět přijmout zodpovědnost. „Co je potřeba změnit zásadně, je to, jak vysvětlujeme program, jak přesvědčujeme naše občany, že my jsme ti praví, že víme, co s tím, a že jsme schopní náš program prosadit, je to o politickém marketingu,“ uvedl Hamáček.

„Myslím, že člověk, který bude předsedou, by neměl být ve vládě, pokud tam vůbec jednou doputujeme, a měl by se věnovat krizové misi. To je restart sociální demokracie,“ míní Chovanec. Z knihovny chce zamířit do čela partaje Mezi kandidáty na post šéfa ČSSD se zařadil i muž, jenž v Poličce řídí knihovnu. Jan Jukl patří mezi méně známé tváře, i přesto věří, že straníky přesvědčí. „Sociální demokracie se potřebuje do budoucna otevřít novým lidem, potřebuje aktivizovat členskou základnu, a to nejen členy stávající, ale musí se soustředit i na členy budoucí,“ prohlásil Jukl.

Na předsedu kandiduje i bývalý ředitel vojenského zpravodajství a místopředseda kladenské ČSSD Miroslav Krejčík. Také on chce stranu sjednotit a vnést do ní život a více prostoru pro diskusi. „Strana je ve stavu, kdy by potřebovala velmi silně konsolidovat, měli bychom se skutečně zabývat sami sebou, dát si timeout,“ řekl Krejčík. Spolustraníky osloví dopisem Kandidaturu oznámil v polovině ledna také olomoucký primátor a poslanec Antonín Staněk. Vizi, kam stranu směřovat, má jasnou, podrobně ji chce kolegům říct ale až na sjezdu. „Sociální demokracie by měla mírně opustit tu cestu bezbřehé liberalizace a více hájit zájmy lidí,“ konstatoval Staněk. Bývalý hejtman, který má blízko k prezidentovi, a dnes taky jeden z nejhlasitějších kritiků vedení strany – to je Jiří Zimola. Svou představu o vedení zatím zveřejnit nechce.

„Nejdříve chci s mou vizí další budoucnosti ČSSD seznámit členy strany formou osobního dopisu,“ sdělil.