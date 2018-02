Politolog Sokol: Český elektorát připomíná Polsko. Kandidáti se mění, volič ne

„Dostali jsme se do situace podobné Polsku, kdy se do určité míry proměňují strany a politici, ale to rozdělení společnosti na tradiční pravici a levici mezi voliči zůstává,“ řekl Sokol v Událostech, komentářích.

Dodal, že i v prezidentské volbě si nakonec levicový elektorát vybral svého kandidáta a pravicový svého. „Velmi jasně se to řízlo. Můžeme dlouho diskutovat o charakteristikách kandidátů, ale ti voliči jsou jasní,“ tvrdí politolog, který vytvořil velkou geografickou analýzu voličského rozhodování pro časopis Reflex.